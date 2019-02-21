الان تتابع اليمن.. مواجهات عنيفة بين قبيلة بني مفتاح وميليشيا الحوثي بمحافظة أب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 شهدت مديرية القفر بمحافظة أب اليمنية، اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين قبيلة بني مفتاح وميليشيا الحوثي الانقلابية. وحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية، فإن المواجهات أسفرت عن وقوع قتلى من الطرفين، فيما ساد التوتر أرجاء المديرية نتيجة الاشتباكات بين الطرفين.

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