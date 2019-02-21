ماذا قال الإفتاء المصرية عن أول قمة عربية أوروبية

علق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، على القمة "العربية - الأوروبية" التي من المقرر إنعقادها الأسبوع القادم في مدينة شرم الشيخ بمصر، لمناقشة أزمات المنطقة في سوريا وليبيا وفلسطين، وقضايا الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والقضايا العربية والأوروبية المشتركة.

وقال المرصد في بيان صادر عنه، أنها تمثل نقلة نوعية في اتفاق الرؤى الدولية حول المواجهة المشتركة لخطر تمدد الجماعات الإرهابية والمتطرفة .. مؤكداً أن هذه القمة التي وصفها بـ"التاريخية" تكشف عن مدى التقارب "العربي – الأوروبي" في القضايا الإقليمية والتطلعات المشتركة لمواجهة التحديات في مجالات الاقتصاد والأمن والمجتمع .

وأشار المرصد في بيانه، إلى الروابط التاريخية والثقافية، فضلا عن الجوار الجغرافي بين بعض الدول العربية والدول الأوروبية يساهم في وضع رؤية مشتركة لمواجهة التطرف.

كما لفت المرصد التابع لدار الإفتاء المصرية، إلى خطورة تهديدات الإرهاب وما تخلفه من تحديات كبرى تواجه العالمين العربي والأوروبي، ما يحتم على جميع الأطراف الوقوف متحدين ضد الإرهاب وتأثيراته على المجتمعات والإنسانية.

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ونوه البيان، بأن دور جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضروري في مواجهة هذه التحديات، ويلزمهما لإعلان حرب عالمية ضد الإرهاب عبر عملهما المشترك لدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة لتدشين حوار استراتيجي متبادل، وتشكيل مجموعات عمل لمحاربة الإرهاب ومواجهة الجريمة المنظمة.

وتطرق المرصد في بيانه، إلى حجم الوفود المشاركة في القمة العربية – الأوروبية، موضحا أنه مؤشر نجاح لما حققته الدولة المصرية في استعادة مكانتها دوليا وإقليميا، ورسالة واضحة لاستقبال مدينة شرم الشيح بسيناء القمة، ما يؤكد قدرة مصر لإعادة الأمن والاستقرار في كافة مدنها.

وأشاد المرصد بجهود مصر الدبلوماسية وجامعة الدول العربية، لاستقبال القمة من أجل الوصول لحلول دائم لدعم السلام والاستقرار بالعالم.