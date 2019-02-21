إديك تكشف عن 4 منتجات عسكرية إماراتية متطورة

كشف مدير تتطوير الأعمال في شركة الإمارات للصناعات العسكرية، فهد محمد المهيري، عن أربعة منتجات عسكرية إماراتية متطورة تم عرضها خلال معرض آيدكس 2019م .

وقال المهيري في حديث إلى وكالة وام الإماراتية الرسمية، أن أن تلك المنتجات هي آلية نمر عجبانA447 من نمر للسيارات وأنظمة التوجيه فائق الدقة MK84 من بارج دينامكس وذخيرة 40 ملم فائقة السرعة من بارج للذخائر إضافة إلى بندقية قناصة سي اس آر 50 من كراكال .

وأضاف المهيري إن مشاركة " إديك " كشريك استراتيجي لأحد أكبر المعارض الدفاعية عالميا تأتي للمرة الثالثة على التوالي بجناح يعد الأكبر يقدم أحدث الابتكارات والتقنيات في الصناعات الدفاعية والأمنية على مستوى العالم .. مشيرا إلى أن المعرض يمثل فرصة مثالية لتسليط الضوء على قدرات الإمارات المبتكرة والمتطورة في الصناعات العسكرية.

وأكد المهيري أن أديك عملت على توحيد الجهود والقدرات تحت مظلة واحدة لخلق كيان صناعي قوي ذات كفاءة عالية وقادر على المنافسة عالميا .. موضحاً أن الشركة نجحت في جمع إمكانيات 16 شركة مختلفة في شركة واحدة " إديك " وقامت بتقسيم عمل مجالات الشركة إلى 13 مجالاً .

وتابع "الشركة تمتلك قدرات وخبرات كبيرة في المجالات العسكرية الخاصة بالصناعات الدفاعية وهي الصيانة والإصلاح والعمرة والصيانة البرية والجوية ومؤخرا البحرية من خلال شركة أبوظبي لبناء السفن" .

وأضاف أن أكثر من 90 % من منتجات الشركة يتم التعاقد عليها من قبل القوات المسلحة الإماراتية لما تتمتع به منتجاتنا من كفاءة عالية ودقة كبيرة وأسعار تنافسية مقارنة مع نفس المنتج من الشركات العالمية المنافسة .. مشيرا إلى أن المنتج العسكري الإماراتي يحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية والذي من شأنه تعزيز عمليات التطوير المستمرة للمنتجات بما يتوافق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

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وأوضح أن ما يميز الصناعات العسكرية الإماراتية قدرتها على تلبية احتياجات العملاء وامتلاكها رؤية واضحة بشأن حاجاتهم بالإضافة إلى الإمكانيات اللازمة للتطوير والتصميم والتصنيع مما يعطيها ميزة تنافسية على المستوى العالمي إلى جانب قدرتها على تعديل المنتجات عبر إضافة الميزات التي تلبي احتياجات ومتطلبات كل عميل على حدة .

وحول استحواذات الشركة قال المهيري : " لدينا تواجد جيد على الساحة الدولية حيث استحوذنا على شركة " ميركل الألمانية " مما ساعدنا على تطوير قدراتنا وتقديم منتجات تلبي احتياجات القوات المسلحة الألمانية حيث نجحنا في الفوز بعدد من المناقصات في ألمانيا " .

وأضاف أن الشركة لديها مصنعان لـ " نمر" و" كراكال " في الجزائر بالإضافة إلى استحواذ الشركة العام الماضي على " مانوران الفرنسية "، مشيرا إلى أن هذه الاستحواذات تمثل فرصا تقوم من خلالها الشركة بتطوير تواجدها وقدراتها دوليا بالإضافة إلى تبادل الخبرات.

وقال إن "كراكال" تشهد نموا لافتا في السوق الأمريكي من حيث حجم الطلب وهذا ليس أمرا اعتياديا فالغالبية يرى أن السوق الأمريكي هو الأكثر تقدما ويملك أحدث المنتجات ولا يمكن لأي منتج آخر أن ينافسه لكن منتجنا يلقى اهتماما كبيرا هناك لما يتمتع به من جودة ودقة .

وأضاف أن الشركة لديها أكثر من 11 ألف موظف حاليا في ظل العمل المستمر على تطوير وتأهيل الكفاءات المواطنة الذي يمثل أولوية قصوى في استراتيجية الشركة .. مشيرا إلى أن بارج للذخائر تخطط لزيادة عدد خطوط الإنتاج وقدراتها بشأن إنتاج كافة أنواع الذخائر خلال المرحلة المقبلة وذلك من أجل تلبية الطلب المتنامي على منتجات الشركة و توفير احتياجات العملاء وفق أعلى المعايير.