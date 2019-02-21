الإمارات .. غداً إنطلاق مهرجان المربعة لإحياء إرث الشيخ زايد

تنطلق غداً الجمعة فعاليات مهرجان المربعة التراثي في دورته الثالثة التي تنظمها شرطة أبوظبي في قلعة المربعة بمدينة العين، بهدف إحياء إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فإن فعاليات هذا المهرجان تنعقد تزامناً مع الذكرى الخمسين لتخريج أول دفعة لفوج زايد الأول في 22 فبراير1969.

ويركز المهرجان على إبراز الأهمية التاريخية والثقافية لقلعة المربعة التي تعد أحد أهم المعالم الثقافية في العين، وسمي مركز شرطة وسط المدينة و الذي يقع بجوار القلعة بمركز شرطة المربعة، تيمّنا بالقلعة، كما أنها احتضنت أول تجمع للشرطة تضمن مجموعة من الوحدات شملت التحقيق الجنائي وترخيص الآليات والسجن.

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ويعتبر مهرجان المربعة وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين والسياح ، وجسرا للتواصل والمعرفة بصورة تعكس الوجه الحضاري المشرق لدولة الامارات من خلال فعّاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية للصغار والكبار .

وذكرت الوكالة الإماراتية، أن القلعة عرفت ب«مربعة زايد»، وتتكون من 3 طوابق ، و قد اكتسبت اسمها من شكل البرج المربع و في هذا البرج عدة فتحات مختلفة الأشكال و الاتساع ، و قد بنيت هذه القلعة لتكون مقراً ادارياً يضم مؤسسات المدينة ، و برجاً للمراقبة ، و مقراً للحرس.

وكانت القلعة مقرا لإدارة شرطة العين منذ عام 1959 و حتى عام 1979 حيث تم تأسيس مديرية شرطة العين في منطقة الجيمي. فيما تسلمت إدارة الآثار والسياحة في العين القلعة واعتنت بها من خلال ترميمها وإزالة المباني المستحدثة من حولها .