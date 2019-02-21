بيسكوف: تنسيق موعد زيارة بوتين للسعودية يتم عبر القنوات الدبلوماسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه سيتم تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية عبر القنوات الدبلوماسية، والتفاعل بين البلدين في أسواق الطاقة الدولية مستمر.وقال بيسكوف – في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – “سيتم تنسيق موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأضاف بيسكوف: “سوف يستمر التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة الدولية وقد حظي هذا التعاون بتقدير كبير من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

أ ش أ

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