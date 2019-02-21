عودة «الدواعش» إلى بلدانهم.. قضية عالمية أم لعبة أمريكية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

ترجمة: محمد هاني عطوي

إثر سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي، على مدينة الرقة السورية، عاد السؤال الذي طرح بعد تحرير الموصل في العراق: ما مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» في ظل عدم توفر معلومات دقيقة عنهم؟ وعن هذا السؤال وغيره، أجاب مركز «سوفان» المهتم بالقضايا الأمنية إذ نشر مؤخراً دراسة تفيد بأن 5600 شخص ممن التحقوا بالتنظيم، عادوا إلى ديارهم.

ويشير التقرير، الذي ضم 41 صفحة، إلى أن هؤلاء ذهبوا إلى العراق وسوريا من 33 دولة، قبل أن يتوقف تدفقهم بشكل نهائي هذا العام مع خسارة التنظيم مساحات كبيرة من الأراضي. أما العدد الكلي، بحسب التقرير، فهو أكثر من 40 ألف شخص من أكثر من 110 بلدان حول العالم، سافروا إلى سوريا والعراق إثر إعلان «دولة الخلافة» المزعومة عام 2014. وساعدت البيانات التي وجدت بعد سقوط الرقة في توثيق أسماء 19 ألفاً منهم، بيد أن التقرير يبقي الباب مفتوحاً أمام أحد أهم الأسئلة: ما الذي يجب القيام به عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية؟

«معضلة جهنمية»، يقول ريتشارد باريت، كبير مستشاري مركز سوفان الذي أعد التقرير: «فتحديد هوية هؤلاء الناس أمر بالغ الصعوبة». ويقول التقرير إن المقاتلين العائدين لم يظهروا بعد أية تهديدات إرهابية جديدة، لكنه يحذر من أن قيادة التنظيم قد تتطلع إلى أنصارها في الخارج، بمن فيهم العائدون، «للحفاظ على العلامة التجارية على قيد الحياة».

ففي بريطانيا مثلاً، يؤكد التقرير أن 400 مواطن عادوا إليها مؤخراً من سوريا والعراق، واعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية روري ستيوارت أن الطريقة الوحيدة التي يجب أن تتعامل بها بلاده معهم هي قتلهم. وأضاف: «لقد كانوا أعضاء في داعش متفانين من أجل التنظيم وهم مؤمنون بعقيدة الكراهية المقيتة، بما في ذلك قتل أنفسهم والآخرين، ومحاولة استخدام العنف والوحشية، من أجل دولة تعيش في القرن السابع أو الثامن».

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وفي نفس السياق التقى وزراء داخلية مجموعة السبع في اجتماع أمني يتمحور حول نقطتين، الأولى احتواء خطر العائدين من سوريا والعراق من مقاتلي داعش، والثانية حول مكافحة الإرهاب على الانترنت.

ويشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من العائدين هي الأصعب بالنسبة للدول للتعامل معها، هي شريحة النساء والأطفال الذين انضموا إلى داعش، أو كما في حالة بعض الأطفال ممن ولدوا في مناطق «داعش». فالتعامل مع هؤلاء يستدعي، بصورة عاجلة، استحداث آليات للسلامة العقلية والدعم الاجتماعي، لأن بعضهم دُربوا على حمل السلاح والقتل، فيما أوصت الولايات المتحدة الدول الغربية عموماً وفي مقدمتها فرنسا، بأن تعيد مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» في سوريا ثم اعتقلتهم القوات الكردية في معاركها أثناء تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي وملاحقتهم قضائيا أولا ومن ثم إعادة دمجهم في المجتمع، حسب الخارجية الأمريكية.

وطرحت قضية هؤلاء المتطرفين بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا يشكلون سنداً ل «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو تحالف كردي عربي يقاتل تنظيم «داعش». وتعتبر فرنسا معنية أكثر من سواها بهذه القضية، خصوصاً أنها تعرضت في الأعوام الأخيرة لاعتداءات عدة دبرت أحياناً في سوريا، فضلا عن أن المقاتلين الأكراد يعتقلون نحو 130 متطرفاً فرنسياً. وأعلنت باريس أنها تدرس كل الخيارات لتجنب هروب هؤلاء الأشخاص وتفرقهم من دون أن تستبعد إعادتهم.

ووسط شكوك في احتمالية «لعبة أمريكية»، يمثل هذا الموضوع صداعاً حقيقياً للحكومة الفرنسية، ففي ظل الانسحاب المزمع من الولايات المتحدة من سوريا، يبدو الخطر كبيراً في تمكن هؤلاء المعتقلين من الهرب من سيطرة الأكراد والفرار من شمال شرق سوريا إلى مناطق أخرى من العالم حيث يجدون سهولة أكبر كي يستمروا في القتال. ويتصاعد السجال في فرنسا حول هذا الموضوع، فعودة هؤلاء المتطرفين، تغضب اليمين واليمين المتطرف. وقال رئيس حزب اليمين الجمهوري لوران واكويز «يجب ألا يعود المتطرفون إلى فرنسا». أما رئيسة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة مارين لوبن فاعتبرت أن عودتهم تعتبر قراراً جنائياً بحق بسلامة المواطنين. فمكان هؤلاء المتطرفين هو «كيرغولن»، وهي جزيرة فرنسية في المحيط الهندي. في حين غرد نيكولاس دوبونت أيغنان من حزب «التجمع من أجل الجمهورية» قائلاً: أعتقد أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير يريد إعادة 130 قنبلة موقوتة إلى البلاد.