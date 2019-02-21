شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تواصل مناقشة قانون هيئة الأوقاف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد غد، السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن توقف مرتبات 3000 عامل بوزارة الأوقاف تم تعيينهم عام 2012، وتوقفت مرتباتهم في شهر أغسطس 2015، بادعاء اتخاذ إجراءات تثبيتهم، كما ىتناقش طلب آخر من "سويلم" بشأن إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف بمركز أبو حماد والقرين محافظة الشرقية.

Advertisements

بينما تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف خلال اجتماعها الأحد المقبل، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".

وتجتمع اللجنة يوم الاثنين القادم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدير عبد العزيز، بشأن عدم تخصيص مساحة 12 قيراطًا إصلاحًا زراعيًا ومتنازعًا مع هيئة الأوقاف بإقامة نفع عام مدرسة تعليم أساسي بقرية الأخماس محافظة كفر الشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء مازن، بشأن عدم تنفيذ توجيهات وزير قطاع لأعمال في شأن إنهاء الخلاف بين شركة أطلس للمقاولات وبين وزارة الأوقاف حتى يمكن تشغيل مستشفى الدعاة.