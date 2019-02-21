شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أسامة العبد بسفارة أذربيجان ومنحه دكتوراه فخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية.

ووجه سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة "تورال رضاييف" دعوة للدكتور أسامة العبد، للمشاركة فى الندوة التى ستقام لعرض الكتابين (باللغة العربية) عن تاريخ أذربيجان" للأكاديمى يعقوب محمودوف، رئيس معهد التاريخ لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وعضو البرلمان الأذربيجانى.

كما سيتم تكريم الدكتور أسامة العبد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية والأذربيجانية بدبلوم الدكتوراة الفخرية من قبل أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.