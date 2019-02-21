اتحادات النقل البري: قرارات الحسن أنصفت القطاع وأعادت الامور الى نصابه

أكدت اتحادات ونقابات ​النقل البري​ "صوابية قرارات وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ التي أعادت الامور الى نصابهابانصاف القطاع وأكدت تطبيق القوانين والانظمة المرعية". وفي كلمة له إعتبر رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل ​بسام طليس​ ان "التحركات التي حصلت في مختلف المناطق اللبنانية لا علاقة للاتحادات والنقابات بها".واشار الى ان "الموضوع شقان: الاول قانوني وقد حمل اكثر مما يحمل وخصوصا ان هذه القرارات تهدف الى تطبيق القوانين والانظمة وان الاتحادات طالبت ​رئيس الجمهورية​ وكل الوزراء المعنيين بالغاء قرارات وزير الداخلية السابق المخالفة. وبناء على اتصالاتنا وتحركاتنا اتخذت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مشكورة القرارات اللازمة لانصاف القطاع واعادت الامور الى نصابها".

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