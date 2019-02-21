حبشي: لكشف المعتدين على محطة التكرير في ايعات

استغرب عضو تكتل "​لبنان​ ​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "محاولة الاعتداء من قبل خفافيش الظلام على محطة التكرير ​الصرف الصحي​ في ايعات، وهو مرفق عام تابع للدولة اللبنانية، ونطالب ​الاجهزة الامنية​ بكشف الفاعلين واهدافهم سريعا".

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