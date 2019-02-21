قوى الأمن: تدابير سير في صيدا بسبب الحفريات

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "ستقوم إحدى الشركات بأعمال ​حفريات​ في ​مدينة صيدا​ على الطريق المؤدي من العلم الكبير في اتجاه مسجد الزعتري، اعتبارا من الساعة 6,00 الى حين الانهاء، من يوم الجمعة 22/2/2019 وستؤدي هذه الاعمال الى منع المرور على الطريق المذكور، وتحويل السير نحو الكورنيش البحري"، داعية "المواطنين لأخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا ل​حركة المرور​ ومنعا للازدحام".

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