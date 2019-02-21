شهيب: مسألة المعلمين ستكون على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة

أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ أن "مسألة الـ 6 درجات ومسألة المعلمين ستكون على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، و​رئيس الجمهورية​ طلب ذلك".

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