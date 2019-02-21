شدياق: لا خلاف على مسألة عودة النازحين لكن الخلاف على العلاقة مع نظام سوريا

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ عقب انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ أنه "لا خلاف على مسألة عودة ​النازحين السوريين​ ولكن الخلاف على مسألة العلاقة ​النظام السوري​ متناسين اتهام النظام السوري لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ب​الارهاب​"، مشيرةً الى أن "الحريري ممتعض من هذه المسألة ولم يشارك ب​النقاش​".

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