وصول تعزيزات أمنية الى سجن القبة بعد اندلاع الحريق

وصلت تعزيزات ل​قوى الامن الداخلي​ الى ​سجن القبة​ في ​طرابلس​ بعد اندلاع الحريق فيه. كما وصل عدد من سيارات الاسعاف. فيما تجمع اهالي السجناء امام السجن. ولم تعرف اسباب الحريق.

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