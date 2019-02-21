الارشيف / اخبار العالم

الحريري تلقى رسالتي تهنئة من ملك السعودية وولي عهده لمناسبة تشكيل الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقّى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، رسالة تهنئة من ملك ​​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، لمناسبة ​تشكيل الحكومة​، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه خير ​لبنان​ وازدهاره وتقدّمه.

كما تلقّى الحريري رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​، ورسائل من كلّ من رئيس جمهورية ​كولومبيا​ ايفان دوكي ماركيز، رئيس وزراء ​سلوفاكيا​ بيتر بيللغريني ورئيس وزراء ​بولندا​ ماتوش مورافيتسكي، للغاية نفسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري تلقى رسالتي تهنئة من ملك السعودية وولي عهده لمناسبة تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا