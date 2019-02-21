الحريري تلقى رسالتي تهنئة من ملك السعودية وولي عهده لمناسبة تشكيل الحكومة

تلقّى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، رسالة تهنئة من ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، لمناسبة ​تشكيل الحكومة​، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه خير ​لبنان​ وازدهاره وتقدّمه.

كما تلقّى الحريري رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، ورسائل من كلّ من رئيس جمهورية ​كولومبيا​ ايفان دوكي ماركيز، رئيس وزراء ​سلوفاكيا​ بيتر بيللغريني ورئيس وزراء ​بولندا​ ماتوش مورافيتسكي، للغاية نفسها.