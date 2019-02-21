الحريري تلقى رسالتي تهنئة من ملك السعودية وولي عهده لمناسبة تشكيل الحكومة

تلقّى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رسالة تهنئة من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمناسبة تشكيل الحكومة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه خير لبنان وازدهاره وتقدّمه.
كما تلقّى الحريري رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورسائل من كلّ من رئيس جمهورية كولومبيا ايفان دوكي ماركيز، رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيللغريني ورئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، للغاية نفسها.
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