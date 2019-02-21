الأوقاف الإسلامية أعلنت عن نشر لوائح الشطب لانتخاب مفتي المناطق

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية عن "نشر لوائح الشطب لانتخاب مفتي المناطق وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وأعضاء المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في بيروت والمناطق، لصقا في مركز المديرية العامة للأوقاف الإسلامية مبنى دار الفتوى في بيروت والدوائر الوقفية في المناطق".
ودعت المديرية كل صاحب مصلحة من عداد الهيئة الناخبة لم يرد اسمه أو يقتضي تصحيح اسمه في لوائح الشطب تقديم اعتراضه بواسطة المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ضمن الدوام الرسمي في مهلة أقصاها 15 يوما.
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