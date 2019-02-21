النشرة:النقاش داخل جلسة الحكومة احتدم حول الموضوع السوري

افادت مراسلة "​النشرة​" بأن "​النقاش​ داخل جلسة ​مجلس الوزراء​ احتدم حول الموضوع السوري وانتهى برفع الجلسة قبل إنهاء كل الوزراء كلامهم ومنهم وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ ووزراء ​اللقاء الديمقراطي​".

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