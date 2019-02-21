الحسن: الانتخابات الفرعية ستتم خلال شهرين من بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في تصريح لها بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "​الانتخابات النيابية​ الفرعية ستتم خلال شهرين من بعد نشر القانون في ​الجريدة الرسمية​".

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