لفت وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح له بعد اجتماع ​مجلس الوزراء​ في ​قصر بعبدا​، إلى أنّ "النقاش السياسي داخل الجلسة كان حول الموضوع السوري وكلّ الجهات في الحكومة أكّدت موقفها".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: النقاش السياسي داخل الجلسة كان حول الملف السوري والكل أكد موقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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