16 مليون جنيه عائد سنوي نظير استغلال قرية الكناري السياحية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إنه جرى توقيع عقد حق استغلال للقرية السياحية الكناري سابقا، المملوكة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، من قبل إحدى شركات التنمية السياحية لمدة 15 عامًا مقابل 16 مليون جنيه، عائد سنوي للمحافظة مع زيادة 10% سنويا طوال فترة حق الاستغلال.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى الاتفاق مع الشركة القائمة على إدارة القرية لإجراء تطوير شامل بجميع مرافقها، على أن يجري الانتهاء منها وافتتاحها قبل بدء بطولة إفريقيا لكرة القدم في يونيو المقبل، لتكون مقرا لاستضافة الفرق واللجان المسئولة عن إدارة الدورة.