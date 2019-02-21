بالصور.. محافظ قنا يلتقي مسؤولي برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

التقى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مسؤولي برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني " TVET EGYPT" برئاسة الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذي للبرنامج بالقاهرة لمناقشة خطة عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وأشار الهجان خلال اللقاء، إلى أن برنامج دعم التعليم الفني يجري تنفيذه بدعم وتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب من خلال تقديم الدعم الفني وإعادة تأهيل البنية التحتية للمؤسسات المشاركة في البرنامج كالتربية والتعليم والقوى العاملة بجانب دعمها بالمعدات والأدوات الحديثة لمواكبة حركة التطور.

وذكر المحافظ، أن البرنامج طور خلال الفترة الماضية مركز التدريب المهني بقفط المقام على مساحة 35 ألف متر مربع ويضم 12 ورشة تدريبية بالإضافة إلى تركيب شبكات ري بنظام الرش والتنقيط لمزارع مدارس (العمرة الزراعية بأبو تشت – دشنا الزراعية – دندرة الزراعية) بإجمالي مساحة 55 فدانًا، كما جرى تدريب 55 ألف و710 طلاب في مجال التوجيه والإرشاد المهني.

وقدم الهجان عددًا من المقترحات لمسؤولي "TVET EGYPT" لدراسة إمكانية إدراجها ضمن أعمال البرنامج خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء أقسام جديدة للطاقة الشمسية ودباغة الجلود بالمدارس الفنية وكذلك إنشاء ورش فنية للإلكترونيات وميكانيكا السيارات والمعدات الثقيلة بمركز التدريب المهني بقفط لخدمة البيئة المحيطة بها، كما اقترح تدشين تطبيق إلكتروني ليكون بمثابة قاعدة بيانات تحوي جميع البيانات الخاصة بعدد الفنيين وتخصصاتهم وعدد المصانع والورش الفنية بدائرة المحافظة ليكون المرجع الأساسي لمسؤولي المصانع والشركات والباحثين عن فرص عمل من أبناء قنا.