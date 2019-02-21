ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، القبض، اليوم الخميس، على 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

توصلت التحريات إلى ممارسة كلا من: "علي. ك.ع"، 58 سنة، و"عمر ع.ك" 22 سنة، نجل الأول، و"أحمد م.أ"، 32 سنة، و"كريم.م.ع"، 32 سنة، نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتحويل الأموال إلى خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

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وضبط المتهمون أثناء ممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة المتهم الأول الكائنة بحي العرب، وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة مليونين وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصرى، وتسعون ألف عملات أجنبية مُختلفة "دولار، يورو، درهم إماراتي، جنيه إسترليني"، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 60 مليون جنيه مصري، و4 ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي، ومليون وستمائة وخمسون ألف يورو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم المؤثر، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.