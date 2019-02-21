ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويصدر 20 ألف طن ملح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، اليوم الخميس، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
كما غادرت 961 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52065 طنا من البضائع العامة منها 125 سيارة نقل محملة بـ 6899 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90302 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16278 طنا.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1450 طن كسب صويا و20013 طن ملح و7200 طن يوريا.
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