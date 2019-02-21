بالصور.. قصر ثقافة طورسيناء يناقش كتاب "الموالد في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء حيث ناقش قصر ثقافة طورسيناء كتاب "الموالد فى مصر" بمكتبة القصرو يتناول الكتاب الجذور التاريخية للموالد في مصر.

وتناولت المحاضرة تعريف الموالد من حيث المعنى والمفهوم والتأكيد على أن مصر تشتهر بالموالد الشعبية عن سائر البلاد العربية والموالد في مصر هي مناسبات للاحتفال الديني.

كما نفذت ثقافة جنوب سيناء ندوة بعنوان "التذوق الموسيقى" بمدرسة الأمل التجريبية للغات بمدينة الطور أدارها إبراهيم فتحي معلم أول فنون مسرحية وتناول خلالها تعريف ومعنى التذوق الموسيقى والفرق بين الاستماع والسماع وأهداف التذوق الموسيقى وعصور تطور التذوق الموسيقى واختتمت الندوة بعزف بعض المقطوعات الموسيقية بمشاركة الموهوبين من الطلاب.

وفي مدينة دهب أعد بيت الثقافة عرضا لسينما أفلام الكرتون للأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء كما ناقش بيت ثقافة أبوزنيمة كتاب "تربية الأولاد وبر الوالدين" بمدرسة فؤاد عزيز الإعدادية بأبوزنيمة تحدث خلالها كارم حسين معلم بالتربية والتعليم عن كيفية تعليم الأطفال بر الوالدين وأوضح أهمية وأساليب التنشئة الأسرية للأطفال.