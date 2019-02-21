وزراء دول غرب البلقان يطالبون بسرعة الانضمام للاتحاد الأوروبي

أكد جرونت بلوميل، وزير شئون المستشارية النمساوية، أنه بحث مع وزراء خارجية دول غرب البلقان مستقبل الاتحاد الأوروبي خاصة بعد انسحاب بريطانيا إلى جانب العديد من التحديات الأخرى في المنطقة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس فى مقر المستشارية النمساوية فى العاصمة فيينا عقب انتهاء مباحثات عدد من وزراء دول غرب البلقان في إطار أعمال مؤتمر "الاتحاد الأوروبي – وجهة نظر دول غرب البلقان" والذي شارك في أعماله كل من وزير خارجية ألبانيا سوكول ديدجا ووزير خارجية البوسنة ايجور كرانداك، ووزير الدولة للشئون الخارجية في الجبل الأسود زوران يانكوفيتش، ونائب رئيس وزراء مقدونيا بوجار عثماني ووزيرة الاندماج الصربية يادرنكا جاكسيموفيتش.



وأوضح وزير شئون المستشارية النمساوي أن الوزراء أجروا مناقشات هامة وموسعة، مشيرا

إلى أهمية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدوره نحو توسعة العضوية، لافتا إلى أهمية دول منطقة غرب البلقان في خطط توسع الاتحاد الأوروبي.



وشدد الوزير على أهمية تعزيز مصداقية الاتحاد من خلال البدء في مفاوضات ضم الأعضاء الجدد في يونيو المقبل.

ومن جانبه .. قال نائب رئيس الوزراء المقدوني بوجار عثماني "إننا جميعا لدينا أهداف واحدة هي الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى دور النمسا كجار لدول البلقان في تسهيل التعاون وتوسعة عضوية الاتحاد الأوروبي.



ولفت عثماني إلى أن مستقبل وروبا لا يمكن أن يكون جيدا بدون دول البلقان والتي تلعب دورا هاما في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارا لدول الاتحاد

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الأوروبي.



بدوره .. قال وزير خارجية البوسنة ايجور كرانداك، إن هناك الكثير من التحديات تواجه الاتحاد الأوروبي ونأمل نجاح الاتحاد في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو المقبل.



ومن ناحيتها، قالت وزيرة الاندماج الصربية يادرنكا جاكسيموفيتش، إن النمسا جادة في التقارب مع دول البلقان، مشيرة إلى أهمية دعم الثقة بين الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضوية الاتحاد، لافتة إلى أن صربيا تتطلع إلى السلام والاستقرار في القارة الأوروبية من خلال الحوار وإيجاد الحلول السلمية للصراعات والخلافات.



وأضافت أن صربيا كانت شريكا جيدا للاتحاد الأوروبي في مشكلة تدفق اللاجئين في عام 2015 وحققا معا نجاحا جيدا في عودة الاستقرار ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



من جانبه ..قال وزير خارجية البانيا سوكول ديدجا إن بلاده تتطلع إلى اتحاد أوروبي أقوى بعد التوسعة بضم دول البلقان.



بدوره .. أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية في الجبل الأسود زوران يانكوفيتش عن أمله في انضمام قريب للاتحاد الأوروبي خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الواسعة ومكافحة الفساد في البلاد.