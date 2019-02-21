ارتفاع قتلى فيضانات باكستان إلى 26 شخصًا

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أكدت السلطات الباكستانية اليوم الخميس أن حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية في عدة مناطق بجميع أرجاء البلاد، ارتفعت إلى 26 شخصًا على الأقل.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن سلطة إدارة الكوارث بإقليم "خيبر بختونخوا" قولها إن 14 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات فيالإقليم الواقع على الحدود مع أفغانستان.
من جانبه، قال "عمران زركون" المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غرب باكستان إن الفيضانات العارمة غمرت عدة قرى في بلدة "لاسبيلا" ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتضرر 200
بدورها، قالت الشرطة الباكستانية وخدمات الإنقاذ إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في وسط البلاد جراء ثلاثة حوادث متعلقة بانهيار أسقف مبان جراء الأمطار.
يشار إلى أن الأمطار الموسمية في باكستان عادة ما تتسبب في انزلاقات أرضية وفيضانات ، مما يسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالمنازل والمحاصيل.
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