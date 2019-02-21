كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر شفقي: مؤتمر الأرصاد الإفريقية يساهم في محاربة آثار التغير المناخي على القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن المؤتمر المقام في القاهرة يدعم الإمكانيات المادية والبشرية لهيئات الأرصاد بما يساهم في تحسين خدماتها خاصة محاربة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، ومن المقرر الخروج بالعديد من التوصيات في هذا الشأن بجانب تعزيز دور المرأة في هذا المجال وتشجيع الشراكة بين جميع الفاعلين في هذا المجال سواء على المستوى الحكومي أو الخاص. وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن المؤتمر المقام في القاهرة يدعم الإمكانيات المادية والبشرية لهيئات الأرصاد بما يساهم في تحسين خدماتها خاصة محاربة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، ومن المقرر الخروج بالعديد من التوصيات في هذا الشأن بجانب تعزيز دور المرأة في هذا المجال وتشجيع الشراكة بين جميع الفاعلين في هذا المجال سواء على المستوى الحكومي أو الخاص. تستضيف وزارة الطيران المدنى، ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذي تبدأ فعالياته اليوم السبت وحتى 23 من فبراير الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية ومن الوزراء المعنيين بالأرصاد الجوية بالقارة.

ويأتي ذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز تواجدها الدائم داخل القارة الأفريقية، ولأهمية دور مصر الريادى فى أفريقيا وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

ومن المقرر أن تشارك ٣٢ سيدة من مختلف الدول الأفريقية بمؤتمر القيادات النسائية فى مجال الأرصاد الجوية، والذى بدأ فعالياته صباح اليوم ويستمر حتى غدًا الأحد، وذلك إيمانا بأهمية الدور الذى تلعبه المرأة في مختلف المجالات، وتماشيا مع توجه الدولة بتعظيم هذا الدور وتمكين المرأة الأفريقية وتشجيعها على تقلد المناصب القيادية.

قال عمر شفقي، مدير هيئة الأرصاد الجوية بالمغرب، إن مختلف تقارير المجموعة الدولية حول التغير المناخي تعتبر القارة الإفريقية الأكثر هشاشة لآثار التغيرات المناخية، متابعا أن المؤتمر الوزاري للأرصاد الجوية الأفريقية في دورته الرابعة فرصة للدعم السياسي اللازم لمختلف مصالح الأرصاد الجوية الافريقية.

كما ستتناول أجندة أعمال هذا المؤتمر اجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية والبالغ عددهم ٢٩ وزيرا يوم الخميس الموافق ٢١ فبراير، برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وكذا اجتماعًا لرؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا.



ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى هذا المجال، وكذلك مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الأفريقية.