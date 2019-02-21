كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة التجارة: نورد ستريم 2 يوفر 30 ألف فرصة عمل جديدة في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة التجارة الألمانية الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم -2 قد وفر 30 ألف وظيفة في أوروبا.

وقال البيان: "على مدى السنوات الخمس الماضية، أدى أكبر مشروع للبنية التحتية في الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى خلق 30 ألف وظيفة جديدة في أوروبا".

ودعمت غرفة التجارة الألمانية الروسية التنفيذ المتسق لخط أنابيب غاز نورد ستريم -2، حسبما جاء في بيان أصدره مجتمع الأعمال، اليوم الخميس.

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وجاء في البيان: "في المناقشة حول مشروع نورد ستريم 2، فإن غرفة التجارة الألمانية الروسية، التي تمثل أكثر من 850 شركة من الشركات الأعضاء... ترمز إلى البناء المتسق والتشغيل في الوقت المناسب لخط أنابيب الغاز".

ووفقًا لاستطلاع للرأي، أجراه معهد فورسا للرأي العام، بشأن نورد ستريم 2، في يناير من هذا العام، فإن أكثر من 70٪ من المواطنين الألمان يرحبون بـ نورد ستريم 2، لأن خط الأنابيب سيخفض أسعار الغاز والطاقة الكهربائية.

وحسب الاستطلاع: "بصرف النظر عن الشركات، ستشعر الأسر الأوروبية والمستهلكون العاديون أيضًا بانخفاض أسعار الغاز والكهرباء بعد تنفيذ مشروع نورد ستريم 2. ويقدر السكان الألمان هذه المزايا، فإن 73 % من الألمان يؤيدون بناء خط أنابيب الغاز و 16 % فقط يرفضونه.