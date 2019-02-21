جامعة الكرة تضرب بقوة..وهذه عقوباتها بعد شغب وجدة

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل قليل، العقوبات الجزرية في حق نادي مولودية وجدة، ونهضة بركان، بعد أحداث لا رياضية رافقت مباراة مؤجل الجولة 16، أمس الأربعاء، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة.

وبعد اطلاع اللجنة على مختلف التقارير الواردة حول واقعة الشغب، فقد تقررمعاقبة نادي مولوديةـ وجدة بإجرائه 5 مباريات نافذة دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 85 ألف درهما، مع إلزامه بأداء تعويض مادي بشكل مستعجل لكل الخسائر التي ألحقت بالمركب الشرفي، وذلك بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة الملعب.

وتم معاقبة فريق نهضة بركان بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما.