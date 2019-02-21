سميرة سعيد في جولة فنية في المغرب

تنوي الفنانة المغربية، سعيدة سعيد، القيام بجولة فنية في المغرب، للقاء جمهورها في حفلات في 3 مدن مغربية.
“الديفا” سميرة سعيد، المقيمة في مصر، ستزور المغرب، في أبريل المقبل، وتحيي حفلات في كل من مدن الدارالبيضاء، وطنجة، والجديدة.
وتستعد سميرة سعيد لإطلاق ألبوم جديد، لم تكشف تاريخ صدوره بالتحديد، لكنها أشارت، في تصريح صحفي، إلى أن ذلك سيتم في فصل الصيف المقبل.
سميرة سعيد تستعد، كذلك، لتسجيل “ديو” مع فنان من الموجة الجديدة، لم تكشف اسمه بعد، وسيتم ذلك تحت إشراف الـ”ديدجي ” يوسف.
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