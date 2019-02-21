انت الان تتابع تفاصيل خبر القذافي دعم ساركوزي بـ8 ملايين دولار للفوز بالرئاسة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 03:45 مساءً - قال رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي، إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تسلَّم 8 ملايين دولار من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

وأشار موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، اليوم الخميس، إلى أن قضاة فرنسيين التقوا بالسنوسي، حيث أكد الأخير لهم أن القذافي قدم 8 ملايين دولار لساركوزي لتمويل حملته الانتخابية.

وأضاف السنوسي أن ساركوزي أشرف شخصياً على نقل تلك الأموال إلى فرنسا.

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وأوضح أن ساركوزي- مقابل الأموال- تعهد بتحسين سمعة القذافي في المحافل الدولية، وإسقاط الدعاوى القضائية المقامة ضده وضد مساعديه، ووقف مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقه.

ويواجه ساركوزي، منذ عام 2013، تهماً بالفساد، وتجاوز القوانين الناظمة لتمويل الحملات الانتخابية.

وفي مارس الماضي، وجه القضاء الفرنسي لساركوزي اتهامات أولية بالفساد، وتلقيه أموالاً من القذافي بصورة غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007، إلا أن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً أولياً عام 2013، حول الادعاءات بتلقي ساركوزي أموالاً من ليبيا، إبان حملته الانتخابية.