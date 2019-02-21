انت الان تتابع تفاصيل خبر في رسالة للشيخ تميم.. أمير الكويت يؤكد عمق العلاقة مع قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 03:45 مساءً - أعرب أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن اهتمامه بتطوير العلاقات مع قطر؛ تأكيداً لقوة الرابطة التي تجمع البلدين الخليجيين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الخميس: "تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، رسالة خطية من نظيره أمير دولة الكويت"، بينت أنها "تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضحت "قنا" أن الرسالة تسلمها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدولة صباح اليوم الخميس.

العلاقات القطرية الكويتية تعرف بقوتها ومتانتها، وقد تجلت في مناسبات عديدة آخرها في الزيارة التي أجراها أمير قطر إلى دولة الكويت في 4 فبراير الجاري، والتقى خلالها بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

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وقال الشيخ تميم، في تغريدة له عقب نهاية الزيارة: "لقائي بسمو أمير الكويت كان ودياً وأخوياً، وسعدت بالمشاعر التي لمستها من الأشقاء الكويتيين".

في خلال هذه الزيارة القصيرة أهدى أمير قطر نظيره الكويتي قميص المنتخب القطري الذي تُوِّج بطلاً لكأس أمم آسيا 2019.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.