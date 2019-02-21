الإنفلونزا تقتل 2800 شخص في فرنسا

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، وفاة 2800 شخص خلال أسبوعين، بسبب الإنفلونزا

وقالت الوزارة في بيان لها،، إن المتوفين لقوا مصرعهم جراء انتشار وباء الأنفلونزا الذي يتسبب فيه فيروس". "H3N2" خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة أن "ألفين و800 شخص لقوا حتفهم على مدار الإسبوعين الماضيين"، مشيرة إلى أن "87% من المتوفين تزيد أعمارهم عن 75 عاما""..

