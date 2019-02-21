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الان تتابع سوريا.. 400 مقاتل من تنظيم داعش لا يزالون في الباغوز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل آغاز سربازگیری داعش در ایالت هلمند افغانستان
متابعات- الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن 400 مقاتل من تنظيم داعش لا يزالون في الباغوز شرق سوريا.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية عدم مغادرة المدنيين منطقة الباغوز، آخر معاقل داعش في شرق الفرات.
وتستعد قوات سوريا الديمقراطية لخوض معارك ضد التنظيم في آخر معاقله شرق سوريا.
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