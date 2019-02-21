نبيل شعث: الرئيس الفلسطينى يزور روسيا الشهر المقبل

أعلن مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الخارجية، نبيل شعث، أن زيارة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الى روسيا ستتم خلال الشهر القادم ولكن لم يحدد موعدها حتى الآن.
وقال شعث - فى حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس - ردا على سؤال عن موعد زيارة الرئيس عباس إلى روسيا: " بالتأكيد خلال الشهر القادم، بعد شهر على الأكثر، ولكن ليس عندى مواعيد الآن.. الرئيس عباس جاهز لاى زيارة قادمة إلى روسيا، ولكن لم نحدد موعدا محددا".
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