احتجاجات في كتالونيا على محاكمة زعماء انفصاليين

أحرق نشطاء في كتالونيا إطارات سيارات وحاولوا قطع الطرق في شمال شرق إسبانيا، اليوم الخميس، في إطار يوم من الاحتجاجات على محاكمة 12 من الزعماء السياسيين الانفصاليين لضلوعهم في محاولة لإعلان استقلال الإقليم عام 2017.

وقالت الشرطة إن 11 طريقا سريعة في كتالونيا تأثرت بسبب الاحتجاجات، مضيفة أنها تعمل على الحفاظ على انسيابية حركة المرور، مؤكدة أن بعض الاشتباكات نشبت مع المحتجين لكن لم تقع أي حوادث كبيرة.

ونظم أعضاء جماعات محلية، تعمل تحت اسم لجان الدفاع عن الجمهورية، احتجاجات مماثلة في أنحاء كتالونيا منذ القبض على الزعماء السياسيين بعد إعلان الانفصال في برلمان الإقليم دون سند من القانون.

وجرت محاكمة 12 زعيما سياسيا انفصاليا من كتالونيا في مدريد، الأسبوع الماضي، لضلوعهم في محاولة الاستقلال الفاشلة التي نتج عنها أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

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ويعتزم الكتالونيون المؤيدون للاستقلال، اليوم الخميس، تنظيم إضراب في إطار الاحتجاجات التي تشمل مسيرات ينظمها أنصار جماعتي أومنيوم والجمعية الوطنية الكتالونية المدنيتين، في منتصف اليوم، ومسيرة أكبر في المساء.

ولم يتضح حجم الإضراب، لكن الشرطة قالت إنها عاودت فتح طرق رئيسية بعدما أزالت العوائق التي كانت تعطل المرور.

ويواجه الزعماء الانفصاليون اتهامات تشمل التمرد والتحريض وسوء استغلال الأموال العامة، وهي تهم ينفونها جميعا.