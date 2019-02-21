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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية"، اليوم الخميس، أن 400 مقاتل من #داعش لا يزالون في #الباغوز شرق سوريا.
وبعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إمكانية اقتحام آخر معاقل داعش شرق #سوريا اليوم مع انتهاء إجلاء المدنيين، أفادت لاحقا أن المدنيين لم يغادروا آخر جيب للتنظيم في الباغوز شرق سوريا.
وكان مراسل "العربية" قد أفاد بتسليم قوات سوريا الديمقراطية الجيش العراقي مئة وخمسين داعشيا بينهم قادة.
وكان متحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، قد أكد أن قوات سوريا الديمقراطية تجري "مفاوضات" لإجلاء المدنيين المحاصرين في الجيب الأخير الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا.
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