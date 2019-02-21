جريصاتي يثني على جهود البنك الدولي من أجل البيئة في لبنان

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ وفدا من ​البنك الدولي​ في الوزارة، وأعرب جريصاتي عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك الدولي من أجل البيئة في ​لبنان​، وتمّ التأكيد على إرادة كلا الطرفين بتعزيز التعاون من أجل مشاريع بيئية مثمرة وبنّاءة، كما تمّ التوافق على التحضير للقاء موسّع للشركاء المحليين والدوليين في ​بيروت​ في وقت قريب لمناقشة الاولويات البيئية وإجراء مقاربة متكاملة لها.

وكان وزير البيئة التقى ممثل منطقة ​الشرق الاوسط​ للمجلس العالمي للطيور مدير عام جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL اسعد سرحال الذي منحه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تقديراً لعطاءاته على المستوى البيئي وفي مجال حماية ​الطيور​ والحفاظ على الطبيعة.

من ناحية ثانية، جدّد جريصاتي دعوته تجمعات المؤسسات التي تُعنى بشؤون البيئة ولا تتوخى الربح (والتي تضم 20 مؤسسة على الاقل) الى تسمية مندوب عنها يكون أحد رؤساء هذه التجمعات ليمّثلها في المجلس الوطني للبيئة وذلك قبل إنقضاء المهلة.