قيادتا حركة امل وحزب الله دعتا الحكومة لوضع الاولوية لمحاربة الفساد وتفعيل المحاسبة

استنكرت قيادتا ​حركة امل​ و​حزب الله​ في بيان بعد اجتماع عقد في مكتب الحركة في ​النبطية​، ​الخروقات الاسرائيلية​ للسيادة اللبنانية على الحدود الجنوبية ، وطالبت بردع اسرائيل ووقف ممارساتها.

واعربت القيادتان في البيان عن املهما بأن تشكل الثقة الواسعة التي حازت عليها ​الحكومة​ في ​المجلس النيابي​ ، فرصة امام السلطة التنفيذية بكل وزاراتها للعمل بجهد مضاعف وشفافية مطلقة للتعويض على ما خسره لبنان واللبنانيين من وقت وفرص جراء 9 اشهر تصريف اﻻعمال و من المرواحة والفراغ الحكومي، ودعت القيادتان الحكومة الى وضع ​محاربة الفساد​ وتفعيل عمل هيئات الرقابة والمحاسبة اولوية من اولويات عملها واستكمال تعيين مجالس اﻻدارات في المؤسسات العامة وخاصة في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ وسواها من المؤسسات التي تﻻمس حياة واحتياجات اللبنانيين اليومية .