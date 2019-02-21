قيادتا حركة امل وحزب الله دعتا الحكومة لوضع الاولوية لمحاربة الفساد وتفعيل المحاسبة

استنكرت قيادتا حركة امل وحزب الله في بيان بعد اجتماع عقد في مكتب الحركة في النبطية، الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية على الحدود الجنوبية ، وطالبت بردع اسرائيل ووقف ممارساتها.
واعربت القيادتان في البيان عن املهما بأن تشكل الثقة الواسعة التي حازت عليها الحكومة في المجلس النيابي ، فرصة امام السلطة التنفيذية بكل وزاراتها للعمل بجهد مضاعف وشفافية مطلقة للتعويض على ما خسره لبنان واللبنانيين من وقت وفرص جراء 9 اشهر تصريف اﻻعمال و من المرواحة والفراغ الحكومي، ودعت القيادتان الحكومة الى وضع محاربة الفساد وتفعيل عمل هيئات الرقابة والمحاسبة اولوية من اولويات عملها واستكمال تعيين مجالس اﻻدارات في المؤسسات العامة وخاصة في مؤسسة كهرباء لبنان وسواها من المؤسسات التي تﻻمس حياة واحتياجات اللبنانيين اليومية .
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