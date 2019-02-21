مسؤول روسي: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يعرض كل مواطن أوروبي لخطر

اعتبر رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نائب رئيس مجلس النواب بيتر تولستوي أن "قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى يعرّض حياة كل مواطن في كل من الدول الأوروبية لخطر أكبر".
ولفت إلى أنه "بينما نتحدث عن الأمن في القارة، أود أن أشير إلى أنه خلال الوقت الذي لم نلتق فيه، وقع حدث يؤثر مباشرة على أمن كل بلد ممثل هنا. أعني خروج الولايات المتحدة الأميركية من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من طرف واحد وهذا القرار يجعل حياة كل مواطن في كل دولة أوروبية أكثر خطورة بكثير".
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