المفوضية الأوروبية: الخروج بدون اتفاق سيحدث عواقب اقتصادية واجتماعية في بريطانيا

صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الخميس، أنه "ليس متفائلا للغاية" بشأن فرص مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق، محذراً في الوقت نفسه من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق على خروج منظم سيكون مكلفاً اقتصادياً.

وقال يونكر، الذي التقى برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأربعاء، في بروكسل، "إذا لم يحدث اتفاق، ولا يسعني استبعاد ذلك، فسيكون لذلك عواقب اقتصادية واجتماعية رهيبة في بريطانيا وعلى القارة، لذلك فإني أوجه جهودي في طريق يمكن أن يجنبنا الأسوأ. لكني لست متفائلا للغاية فيما يتعلق بهذه المسألة".

وأضاف في جلسة موسعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية "لأنه في كل مرة يجري فيها تصويت في البرلمان البريطاني توجد أغلبية ضد شيء ما ولا توجد أغلبية لصالح شيء آخر".