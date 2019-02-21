بيسكوف: لا معلومات عن إرسال مساعدات روسية لفنزويلا

السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف وكالات : أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أنه لا يملك أي معلومات عن إرسال روسيا مساعدات إنسانية لفنزويلا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين " ليس لدي معلومات ذات الصلة ، وبالتالي لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال الآن ..أريد أن أتحقق."

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد صرح الثلاثاء بأنه من المفترض تسليم 300 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى مطار كاراكاس الدولي يوم أمس ، مضيفا أن السلطات الفنزويلية دفعت ثمن ذلك العرض.

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