كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جديد مأساة أسرة سورية فقدت 7 من أبنائها محترقين بكندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمعت مؤسسة "جو فاند مي" الكندية أكثر من 400 ألف دولار من التبرعات للعائلة السورية التي فقدت أبناءها السبعة، الثلاثاء الماضي، إثر حريق نشب في منزلهم بكندا.

وتستهدف الحملة الوصول إلى مليون دولار سيتم تقديمها للأب والأم اللذين فقدا أبناءهما.

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وتوفي سبعة أطفال من عائلة سورية واحدة تقيم في كندا، نتيجة حريق نشب في منزلهم، الثلاثاء الماضي 19 شباط الحالي.

وبحسب الشرطة الكندية، تقطن العائلة في مدينة هاليفاكس، وأسفر الحريق عن مقتل سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 عامًا، فيما لا يزال الأب والأم في المستشفى يتلقيان العلاج.