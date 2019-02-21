كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: حملة مداهمة ضد إرهابيين للاشتباه في إعدادهم لعمل ضد الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الشرطة الألمانية بولاية هيسن وولاية شمال الراين فيستفاليا، حملة مداهمة وتفتيش لشقق مشتبه في تطرفهم.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام بولاية هيسن في مدينة فرانكفورت، إن "هناك تحقيقات ضد هؤلاء للاشتباه في إعدادهم لعمل عنيف يمثل خطراً على الدولة".

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وفتشت الشرطة 15 شقة لمشتبهين في ثلاث مدن بولاية هيسن، وسط ألمانيا.

وداهمت الشرطة شقة في ولاية شمال الراين فيستفاليا، غرب ألمانيا.

ومن المنتظر أن تعلن الشرطة في وقت لاحق اليوم مزيداً من التفاصيل عن الحملة.