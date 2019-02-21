كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: وفاة رجل أمن متأثراً بجروح أصيب بها في انفجار السلط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني أردني، اليوم الخميس، وفاة رجل أمن جُرح في انفجار في السلط، شمال غرب عمان، في الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى ثلاثة رجال أمن ومزارع.

وقال المصدر إن "أحد رجال الأمن الثمانية الذين أصيبوا في انفجار السلط الخميس الماضي، استشهد الأربعاء متأثراً بإصابته"، مشيراً إلى أنه من ضباط "المخابرات العامة ومختص في المتفجرات".

ونعى مدير دائرة المخابرات العامة ومنتسبوها في صحيفة "الرأي" الحكومية الخميس، زميلهم "الشهيد الرائد سعيد ماجد الذيب من مرتب المخابرات العامة، الذي ارتقى الأربعاء شهيداً متأثراص بجروح أصيب بها في الحادثة التي وقعت في 14 من الشهر الجاري".

وقالت الحكومة الأردنية، الجمعة الماضي إن "الإنفجارين المتتابعين في منطقة السلط الخميس نجما عن مواد متفجرة محلية الصنع ُفي الأرض مطابقة لمواد استخدمها ارهابيون الصيف الماضي في تفجير بمدينة الفحيص".

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وأعلنت الحكومة في اليوم التالي مقتل مزارع أردني ورجلي أمن وإصابة 8 آخرين.

وشهدت السلط في أغسطس الماضي اشتباكات بين الأمن ومسلحين أدت الى مقتل 4 من رجال الأمن و3 إرهابيين.

ووقعت الاشتباكات خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله خلية إرهابية متورطة في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام وضعت أسفل سيارة دورية أمنية.

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة 6 آخرين.