كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تطور صواريخ جديدة لضرب مراكز القيادة الأمريكية فى 5 دقائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ ضابط روسى سابق، أنّه بإمكان الأسلحة الروسية الذكية المرعبة من الجيل التالي أن تمحو مراكز القيادة الأمريكية في غضون خمس دقائق.

وقال العميد المتقاعد الأدميرال فسيفولوف خميروف، إنّ الأهداف على الأراضي الأمريكية وقعت بشكل جيد فى نطاق أهداف مجموعة السفن والغواصات الروسية المسلحة مع صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "نيو تسيركون".

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، قال الأدميرال خميروف، إنّه بعد انسحاب أمريكا من المعادة النووية فى أوروبا، ستسيطر واشنطن على أنظمة التحكم التى تخولها بنشر الصواريخ فى أوروبا من مراكز قيادة على الأراضى الأمريكية.

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وأضاف أن صواريخ تشيركون الروسية لن تخلق فقط ثقلًا مضادًا للصواريخ المنتشرة في أوروبا، ولكنها ستضمن أيضًا القدرة على ضرب أنظمة التحكم الرئيسية "مراكز القيادة".

وقال: "إذا كانت غواصة أو سفينة عسكرية تحمل صواريخ تسيركون على متنها 500 كيلومتر من الساحل، فستكون الصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف ساحلية على عمق 500 كيلومتر على الأقل".

وتابع خميروف :"ذلك النظام الصوتي مثل "تسيركون" يكسر عمليا أي نظام دفاع صاروخي".