كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع الطرق فى الساعات الأولى من الإضراب العام فى كتالونيا بسبب محاكمة انفصاليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عشرات النشطاء بقطع الطرق والشوارع خلال الساعات الأولى من الإضراب العام فى إقليم كتالونيا، والذى دعت إليه "لجنة الدفاع عن الجمهورية" الانفصالية فى كتالونيا.

ووفقاً لوكالة "افى" الإسبانية، أنّ 50 منظمة انفصالية فى كتالونيا أعلنت دعمها للإضراب، احتجاجاً على محاكمة 12 من قادة العملية الانفصالية فى الإقليم من قبل المحكة العليا فى مدريد، بتهمة التحريض على الانفصال وتنظيم استفتاء غير شرعى للاستقلال عن إسبانيا يوم 1 أكتوبر 2017.

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كما احتجزت الشرطة شخصين، أحدهما فى برشلونة، لاعتدائهما على أحد ضباط الشرطة، وأخر لرشق الضباط.