كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البابا" بإجراءات ملموسة ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الكهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قادة كاثوليكيين من جميع أنحاء العالم، اليوم، للاجتماع الذي استمر أربعة أيام، لمعالجة الفضيحة التي عصفت بمصداقية الكنيسة في الولايات المتحدة - حيث دفعت مليارات الدولارات في المستوطنات -، وأيرلندا، وشيلي، وأستراليا، وغيرها العقود الثلاثة الماضية.

وقال "البابا" للأساقفة المتجمعين ورؤساء الطوائف الدينية: "في مواجهة آفة الإساءة الجنسية التي ارتكبها رجال الكنيسة ضد القاصرين، أردت أن أتواصل معكم"، طالبًا منهم الإنصات إلى صراخ الصغار الذين يسعون للعدالة.

وأضاف، أن الضحايا يتوقعون "تدابير ملموسة وفعالة" وليس مجرد إدانات.

وشاهد "البابا" وما يقرب من 200 مشارك، شريط فيديو، في قاعة الفاتيكان، لخمسة ضحايا، كانوا يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم، وأخبروا قصصًا مؤلمة عن سوء المعاملة والتستر.

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ووعد البابا فرانسيس، بأن هناك خطط لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الكهنة.

وكشفت إحدى الضحايا: "من سن 15 كنت أقيم علاقات جنسية مع كاهن. استمر هذا لمدة 13 عاما. لقد حملت ثلاث مرات وأجبرني على الإجهاض ثلاث مرات، لأنه ببساطة لا يريد استخدام الواقي الذكري أو موانع الحمل.

ومن جانبه، قال رجل شيلي، إنه عندما أبلغ عن الإساءة للسلطات الدينية، كان يعامل ككاذب وعدو للكنيسة.

وأضاف، "أنتم أطباء الروح، ومع استثناءات نادرة، أنتم قد تحولتم - في بعض الحالات - إلى قتلة الروح، إلى قتلة الإيمان، يا له من تناقض رهيب."