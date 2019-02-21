كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على مقبرة جماعية لمئات اليهود من ضحايا النازية فى بيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر على مقبرة جماعية تضم رفات ما يزيد عن 1000 يهودي فى بيلاروسيا، والذين قتلوا على يد النازيين، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس.

وقال مسؤولون في المدينة، إنّ الكشف الأخير للبقايا البشرية جاء خلال عمليات التنقيب عن مشروع سكني جديد فاخر ومركز تسوق.

كما وُجد عظام رجال ونساء وأطفال مصابين بأعيرة نارية في جماجمهم في موقع بناء في مدينة بريست على الحدود البولندية.

وتم العثور حتى الآن على الهياكل العظمية لنحو 600، مع جنود بيلاروسيا، الذين ارتكبوا العمل الشنيع، والأن يتمّ تحديد موقع رفات حوالي 40 شخصًا كل يوم في مكان الدفن المشؤوم.

وقالت آنا كونداك المسؤولة بالمدينة: "نتوقع أن يتجاوز عدد الضحايا أكثر من 1000."

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وأكدّ المسؤولون، أن القتلى كانوا ضحايا المحرقة النازية من الحرب العالمية الثانية.

وكان الضحايا من حي اليهود في بريست، حيث كان هناك ما يصل إلى 28000 يعيشون في المدينة عام 1941-1942.

ومن المعروف أن 17000 شخص قد أصيبوا بالرصاص في أكتوبر 1942 قرب محطة سكة حديد برونيايا جورا، في حين يفترض أيضا أن آلاف آخرين قد تم ذبحهم.

وتقول الروايات التاريخية إن قوات هتلر أمرت الضحايا بالتجرد من ملابسهم قبل إطلاق النار عليهم.