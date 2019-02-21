كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم 10 بنود فى محادثات إنهاء الحرب التجارية بين أمريكا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعمل كبار المسئولين التجاريين الأمريكيين والصينيين الأسبوع الجارى للتوصل إلى لغة مشتركة في 6 اتفاقيات واسعة تهدف إلى حل أكثر القضايا إثارة للجدل في حربهم التجارية التي دامت 7 أشهر.

ويحاول أكبر اقتصادين في العالم التغلب على الموعد النهائي الذي تم التوصل إليه في 1 مارس للتوصل إلى اتفاق يحول دون زيادة محددة في التعريفات الأمريكية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية إلى 25 في المائة من 10 في المائة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون مرنا في الموعد النهائي إذا رأى تقدما في التوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة رويترز، إن المفاوضين يعملون على 6 مذكرات تفاهم لاتخاذ إجراءات من جانب الصين بشأن الإصلاحات الهيكلية للسياسات التجارية والاقتصادية.

ويناقش المفاوضون الأمريكيون والصينيون أيضا قائمة تضم عشرة بنود من التدابير قصيرة الأجل، وتوسيع عملية شراء السلع الأخرى.

-نقل التكنولوجيا القسرية والسرقات السيبرانية

وقالت واشنطن، إنّ الشركات الأجنبية غالباً ما تكون مطالبة بنقل التكنولوجيا والتخلي عن الملكية الفكرية للعمل في الصين، بينما تنفي الصين ذلك.

وتريد الولايات المتحدة من الصين ضمان عدم تعرض الشركات الأجنبية لضغوط لنقل التكنولوجيا من خلال متطلبات المشاريع المشتركة، أو ممارسات الترخيص غير المشروعة للممارسات التجارية، أو غيرها من أشكال الإكراه.

كما تتهم إدارة ترامب الصين بإجراء ودعم القرصنة وسرقة الإنترنت من الشركات التجارية الأمريكية. إنها تريد من الصين تعزيز إجراءات الشرطة ومقاضاة المتسللين.

-حقوق الملكية الفكرية

وتقول الولايات المتحدة، إنّ ممارسات الترخيص الصينية تمنع الشركات الأمريكية من السيطرة على تكنولوجيتها عند ترخيصها للاستخدام في الصين.

وتريد واشنطن من بكين تعزيز قوانين الترخيص وإنفاذها لضمان عدم سرقة الملكية الفكرية المرخصة، كما تريد المزيد من الملاحقات الجنائية بحق المؤلف وغيرها من انتهاكات الملكية الفكرية.

-الزراعة

وتدفع الولايات المتحدة الصين لفتح أسواقها أمام الدواجن الأمريكية ولحوم البقر ومنتجات زراعية أخرى، كما ترغب فى فرض قيود على شحنات الحبوب بما يتماشى مع التزامات منظمة التجارة العالمية.

كما تريد الولايات المتحدة من الصين الموافقة على سمات جديدة للبذور المعدلة وراثيا بسرعة أكبر، حيث انتظرت بعض شركات البذور الأمريكية سنوات للموافقة عليها، والتي بدونها لن يزرع المزارعون الأمريكيون المحاصيل باستخدام هذه البذور بالنظر إلى أن الصين هي أكبر سوق تصدير لها.

وتضغط واشنطن أيضا على الصين لإزالة التعريفات الجمركية على الحبوب المجففة من الإيثانول والتقطير، وهو منتج ثانوي لإنتاج الإيثانول.

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-العملة

وكانت المخاوف الأمريكية بشأن انخفاض قيمة اليوان منذ فترة طويلة، ولكن إدارة ترامب امتنعت عن اتهام الصين بالتلاعب في عملتها.

لكن في الأشهر الأخيرة، حذر المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم وزير المالية ستيفن منوشين، الصين من تخفيض قيمة عملتها اليوان للحصول على ميزة تنافسية بعد أن ضعفت قيمة اليوان بشكل ملحوظ مقابل الدولار في العام الماضي، مما عوّض جزئيا تعريفات ترامب الجمركية.

وقد دعا المسؤولون الأمريكيون إلى استقرار سعر صرف اليوان، وقال المسؤولون الصينيون لمنوشين في أكتوبر الماضى، إنّ إضعاف اليوان لم يكن فى مصلحتهم.

-الحدّ من عجز التجارة الثنائية

عرضت الصين شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية والغاز الطبيعي المسال والسلع مثل أشباه الموصلات، وقال مصدران على دراية بالمفاوضات أن الصين ستخفض أيضا تعريفاتها الجمركية على بوليسيليكون الولايات المتحدة، وهو مكون اساسي في الخلايا الشمسية.

-آلية الإنفاذ

وتريد الولايات المتحدة بناء آلية لقياس التقدم الذي أحرزته الصين في الإصلاحات المتعهد بها في الصفقة، ويمكن للولايات المتحدة إعادة التعريفات الجمركية إذا فشلت الصين في الوفاء بتلك التعهدات.

ويقول فريق ترامب إن الصين قطعت في السابق وعودًا بالإصلاح في القضايا الهيكلية، مشيراً إلى أن وجود آلية للإنفاذ سيمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

-الخدمات

وضغط وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على الصين لفتح أسواق خدماتها المالية أمام المزيد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان "فيزا"، و"ماستركارد"، التي انتظرت سنوات من قبل الصين للوفاء بالوعود التي تسمح لها بالعمل في الصين ، حيث الصين يونيون باي المحدودة تتمتع الاحتكار الظاهري.

واتخذت الصين خطوات نحو السماح لشركات التأمين الأجنبية بالسيطرة على المشاريع المشتركة المحلية ومن المتوقع أن تنشر المبادئ التوجيهية في وقت مبكر من هذا العام، إلا أن الشركات أعربت عن قلقها من أن الأنظمة غير الشفافة والتطبيقات التعسفية لها قد تستمر في تعطيل دخولها إلى واحدة من أكبر الأسواق في العالم.

-عدم وجود حواجز جمركية

واستخدم مسؤولو إدارة ترامب الفئة الواسعة من الحواجز غير الجمركية لتشمل الدعم الصناعي الصيني، والعديد من اللوائح، وإجراءات ترخيص الأعمال التجارية، ومراجعات معايير المنتجات والممارسات الأخرى لإبعاد السلع الأمريكية أو منح ميزة غير عادلة للشركات الصينية المحلية.

وكان من بين الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة دعم "صنع في الصين 2025" الذي يستهدف 10 قطاعات استراتيجية عالية التكنولوجيا، حيث ترغب بكين في الحصول على مركز مهيمن، بما في ذلك أشباه الموصلات، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والمركبات الكهربائية، والمستحضرات الصيدلانية.

وتستثمر الصين ما يصل إلى 150 مليار دولار لتعزيز قدراتها في مجال أشباه الموصلات، ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن هذه الاستثمارات ستمول الطاقة الفائضة التي ستهدد صناعات "تاج الجوهرة" في الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تنتهج بها الصين بشكل مفرط إنتاج الصلب والألمنيوم.